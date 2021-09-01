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Пора отправить косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

С наступлением осени вспоминаем ассортимент интересной и стильной верхней одежды. Например, кожаной.

Вот только кожаная косуха - предмет слегка заношенный в последнее время и можно дать ему отдохнуть. Если вы хотите модный образ с косухой - вдохновляйтесь Хэйли Бибер и ее оверсайз-курткой. Или выбирайте альтернативу.

Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.⠀

Ориентируйтесь на собственный стиль - и наряжайтесь в кожу хоть с головы до ног (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Какая кожаная одежда в тренде осенью 2021

  • Кожаный жакет. Пока еще работает как сильный стилеобразующий элемент, который можно надеть на любую простую базу и получить интересный образ.

  • Кожаная рубашка. Так же, как жакет, но более расслабленное направление.

  • Кожаные куртки в стиле миллитари. Если вам нравится эта эстетика.

  • Кожаный тренч или пальто.

Идеальны в дождливую погоду. Выглядят очень стильно и остро в аутфитах.

  • Утепленные варианты:

Кожаные стеганые жилеты, пуховики и пальто.

Кожаные стеганые пуховики и пальто (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Как долго продержится тренд

Кожа - это макротренд. Носили и еще будем носить.

Изделие из кожи вы выбираете, исходя из своего стиля и его ДНК. Например, я люблю жакеты, значит, кожаный жакет прослужит мне долго, я буду его стилизовать в разные образы, в независимости от того, на какой строчке модного хит-парада он будет.

Помните, что ваш образ не будет вкусным без продуманных аксессуаров.

Раньше стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень.

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Роузи Хантингтон-Уайтли