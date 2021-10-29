RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

Автор: Тетяна Турчанікова

Зима наближається. А щоб вона була теплою і стильною, варто заздалегідь запастися найкомфортнішими, знову ж таки, теплими і трендовими речами.

Список саме таких речей підготувала в своєму Instagram стиліст Ольга Стильно-доступно.

Підготувала для вас пост-шпаргалку по зимовому гардеробу. Звичайно, всі гардероби індивідуальні і деякі пункти можуть вам не підходити, але є позиції, які об'єднують більшість.

Тепло, затишно, стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)

Від піксі до маллета: стиліст показала самі трендові стрижки осені 2021

Мастхеви зимового гардеробу: список

  • Об'ємний светр

  • Черевики / челсі

  • Пуховики довжини міді

  • Трикотажні костюми

  • Чоботи з широких халявою

  • Шапка-біні

Утеплюємося стильно! (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати дорого, не витративши всю зарплату.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди