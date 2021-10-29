Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

Зима приближается. А чтобы она была теплой и стильной, стоит заранее запастись самыми комфортными, опять же, теплыми и трендовыми вещами.
Список именно таких вещей подготовила в своем Instagram стилист Ольга Стильно-доступно.
Подготовила для вас пост-шпаргалку по зимнему гардеробу. Конечно, все гардеробы индивидуальны и некоторые пункты могут вам не подходить, но есть позиции, которые объединяют большинство.
Тепло, уютно, стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Утепляемся стильно! (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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