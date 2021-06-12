Пробуємо повторити: як носять "татові" сандалі влітку 2021 топові фешн-блогери

Ви чули, що "татові сандалі" (дехто називає їх "сандалі діда") цього літа б'ють топи за своєю популярністю, але ще не придбали свою пару на літо?
Lite зібрав кращі образи фешн-блогерів в цьому трендовому взутті, після перегляду яких вам теж, швидше за все, так захочеться.
Що таке татові сандалі
Це масивні босоніжки-сандалі із застібками, схожі на ті, що є зазвичай в гардеробі солідних чоловіків на відпочинку. Тренд перегукується з "потворними" кросівками, які ми давно бачимо на вулицях: їх носять з усім, чим захочеться, від легких суконь до укорочених брюк.
Топ образів в татових сандалях від фешн-блогерів
На літо можна вибрати кольорові моделі (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/emilisindlev)
Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа
Моделі тілесного кольору підходять до всього на світі (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Чорні - класика, такі носять з будь-яким одягом, також вони потрібні і на день, і на прохолодний вечір (фото: instagram.com/mvb, instagram.com/josefinehj)
Раніше стиліст розповіла, як визначити, який головний убір йде саме вам.