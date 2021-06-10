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Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться виглядати стильно і носити актуальні піджаки і штани, але в літню спеку в такому вбранні можна просто зваритися. Що робити? Вибирати правильний для цієї пори року одяг.

У своєму Instagram стиліст Зоя Паніна не тільки розповіла, що краще носити в спеку, але і склала образи, які можна спробувати повторити.

Трохи заздрю людям, які з легкістю переносять спеку і щиро радіють, коли стовпчик віконного термометра стрімко повзе вгору. Вони з задоволенням плавляться на пляжі без парасольки і крему з SPF 100, зимують в Азії і зневажають Новий рік з його шубами і підштанниками.

Для всіх інших я зібрала робочі формули, які допомагають пережити спеку і навіть отримати від неї задоволення.

Топ образів для літньої спеки

Від суконь до комбінезонів

Спідниці та сарафани

Штани і брючні комбінезони

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Різноманітність шортів

Довгі сукні з легкого матеріалу

Штани з топом

Білі сорочки і шорти

Як одягнутися в спеку (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стилістка показала, які сукні вже не в тренді.

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