Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажах

Залишки фінальних розпродажів завжди солодкі. Можна щось "урвати" класне за дуже вигідною ціною - і зробити в свій гардероб вигідну інвестицію на майбутнє.
Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram зізналася, що сама так часто робить - і всім радить.
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Деякі речі знадобляться вам ще багато сезонів (фото: instagram.com/hoskelsa)
Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021
Штани широкі палаццо, прямі, з защипами, білі. Ці моделі будуть вас радувати ще кілька сезонів.
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