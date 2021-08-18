UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах

Автор: Татьяна Турчаникова

Остатки финальных распродаж всегда сладки. Можно что-то "урвать" классное по очень выгодной цене - и сделать в свой гардероб выгодную инвестицию на будущее.

Стилист Анна Мишаева в своем Instagram призналась, что сама так часто делает - и всем советует.

На распродажах можно купить дорогие вещи по очень заманчивой цене (фото: instagram.com/hoskelsa)

Что точно стоит купить на распродажах 2021

  • Платье элегантного кроя, платья-рубашки, асимметричные платья и сарафаны, платья-жакеты. Все эти модели базовые и будут вас радовать еще долгое время.
  • Костюмы, с брюками, с жилетом, с юбкой, с платьем. Ну и, конечно же, уютные из футора. С такими скидками грех не обновить свой гардероб.
  • Юбки на пуговицах, с разрезом, носим летом и на осень можно с тренчем.

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Некоторые вещи пригодятся вам еще много сезонов (фото: instagram.com/hoskelsa)

Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

  • Брюки широкие палаццо, прямые, с защипами, белые. Эти модели будут вас радовать еще несколько сезонов.

  • Блузки, рубашки, топы, футболки этих позиций никогда не бывает много. Помним: к одному низу подбираем до четырех верха.
  • Верхняя одежда, если удалось найти что-то стоящее со скидкой, не профукайте, берите.

Раньше стилист назвала самую трендовую обувь на осень 2021.

Также стилист раскрыла секреты красоты и стиля иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли