Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах

Остатки финальных распродаж всегда сладки. Можно что-то "урвать" классное по очень выгодной цене - и сделать в свой гардероб выгодную инвестицию на будущее.
Стилист Анна Мишаева в своем Instagram призналась, что сама так часто делает - и всем советует.
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Некоторые вещи пригодятся вам еще много сезонов (фото: instagram.com/hoskelsa)
Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021
Брюки широкие палаццо, прямые, с защипами, белые. Эти модели будут вас радовать еще несколько сезонов.
Раньше стилист назвала самую трендовую обувь на осень 2021.
Также стилист раскрыла секреты красоты и стиля иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли.