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Не прогадаєте: стиліст показала, які стрижки та укладання будуть в тренді завжди

Автор: Тетяна Турчанікова

Є мода, вона приходить і йде, а є стиль. Стильні зачіски завжди в тренді. Варто зробити собі укладання з розряду "вічно актуально" та не переживати, що виглядаєш не модно.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файила Эспиби.

Як відомо, все нове - це добре забуте старе. Цю ідіому можна сміливо віднести і до розділу beauty. Поки копалася в архівах, зробила для себе дивовижне відкриття: зачіска з кісками біля лиця, чесно, думала, що цей винахід 90-х. Але ні, виявляється, її носила ще дружина Романа Поланскі - Шерон Тейт у 60-ті! Висновок - є зачіски, які "поза часом".

Вчора так ходила дружина Поланскі, сьогодні так ходить Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Пора викинути: стиліст назвала топ-3 знака, що джинси вже не модні

Які зачіски будуть в тренді завжди

  • Піксі

  • Чубчик на дві сторони

  • Голівудська хвиля

Давно вийшло з моди: стиліст назвала топ речей, від яких треба терміново позбутися

  • Високий хвіст

  • Кіски біля лиця

З такими укладаннями можна куди завгодно (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст відкрила таємницю, як навчитися завжди виглядати на мільйон.

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