Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

Есть мода приходящая и уходящая, а есть стиль. Стильные прически всегда в тренде. Стоит сделать себе укладку из разряда "вечно актуально" и не переживать, что выглядишь не модно.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.
Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. Эту идиому можно смело отнести и к разделу beauty.Пока копалась в архивах, сделала для себя удивительное открытие: прическа с косичками у лица - честно, думала, что это изобретение 90-х. Но нет, оказывается, ее носила еще супруга Романа Полански - Шэрон Тейт в 60-е! Вывод - есть прически, которые "вне времени".
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Пикси
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С такими укладками можно куда угодно (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист открыла тайну, как научиться всегда выглядеть на миллион.