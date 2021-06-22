Просто і ефектно: стиліст показала три кращих луки із білою футболкою-оверсайз

Літня спека не залишає великих шансів "помодничати" і створити різноманітні луки зі звичними речами, практично всі вони виявляються занадто спекотними і незручними.

А ось що завжди виручає - так це біла футболка. У цьому сезоні особливо популярною буде футболка-оверсайз.