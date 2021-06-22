Просто и эффектно: стилист показала три лучших образа с белой футболкой-оверсайз

Летняя жара не оставляет больших шансов "помодничать" и создать разнообразные луки с привычными вещами, практически все они оказываются слишком жаркими и неудобными.

А вот что всегда выручает - так это белая футболка. В этом сезоне особенно популярной будет футболка-оверсайз.