Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

Найпопулярнішими зачісками під час карантину стали пучок і хвостик. Всю ізоляцію ми ходили по квартирі з легкою (і не дуже) недбалістю на головах. І вирішили, що це відмінна ідея для звичайного життя.
Так що девіз майбутнього сезону - чим простіше, тим краще!
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
У нашому житті мільйон набагато більш цікавих речей, ніж сон на бігуді і спорудження багатоповерхових будинків на голові.
Яка зачіска в тренді влітку 2021
Яскравий акцент, 70-е і натуральність: головні тренди укладок і зачісок 2021
Які зачіски і укладання вибрати на літо (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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