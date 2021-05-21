Прямой пробор и очень короткая челка: стилист назвала трендовые стрижки лета 2021

Самыми популярными прическами во время карантина стали пучок и хвостик. Всю изоляцию мы ходили по квартире с легкой (и не очень) небрежностью на головах. И решили, что это отличная идея для обычной жизни.
Так что девиз предстоящего сезона - чем проще, тем лучше!
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
В нашей жизни миллион гораздо более интересных вещей, чем сон на бигуди и сооружение многоэтажных домов на голове.
Какая прическа в тренде летом 2021
Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021
Какие прически и укладки выбрать на лето (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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