Прямой пробор и очень короткая челка: стилист назвала трендовые стрижки лета 2021

Самыми популярными прическами во время карантина стали пучок и хвостик. Всю изоляцию мы ходили по квартире с легкой (и не очень) небрежностью на головах. И решили, что это отличная идея для обычной жизни.

Так что девиз предстоящего сезона - чем проще, тем лучше!