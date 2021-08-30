Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль
Є речі і стильні прийоми, здатні "витягнути" навіть найнудніший образ, а є такі, які зіпсують навіть найвдаліший лук.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram назвала топ прийомів, які можна сміливо віднести до другого типу: краще відмовитися від цих речей, щоб не наражати свій образ на небезпеку уславитися неактуальним.
Які моменти здатні зіпсувати враження від вашого образу
- Вузькі жилети - цей фасончик застарів.
- Велика кількість декору на речах. Вибирайте базові речі і розбавляйте образ аксесуарами.
- Колготки з блиском. Вибирайте матові, в тон шкіри.
- Силіконові бретелі. Або носіть топ без бретелей зовсім, або відмовтеся від нього взагалі.
- Речі на "коли схудну". Купуйте по фігурі - так одяг точно сяде.
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Гармонійний образ - і ви в центрі уваги (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як зіпсувати образ: приклади луків
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Вибрати вузький жилет
- Вбратися в блискітки з голови до ніг
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Купити колготки з блиском
- Скористатися силіконовими бретелями під топ
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Носіть речі на розмір менше
Не допустіть цих прикрих помилок (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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