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Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

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Понеділок 30 серпня 2021 19:01
Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль Стильний лук вимагає уваги до деталей (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Є речі і стильні прийоми, здатні "витягнути" навіть найнудніший образ, а є такі, які зіпсують навіть найвдаліший лук.

Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram назвала топ прийомів, які можна сміливо віднести до другого типу: краще відмовитися від цих речей, щоб не наражати свій образ на небезпеку уславитися неактуальним.

Які моменти здатні зіпсувати враження від вашого образу

  • Вузькі жилети - цей фасончик застарів.
  • Велика кількість декору на речах. Вибирайте базові речі і розбавляйте образ аксесуарами.
  • Колготки з блиском. Вибирайте матові, в тон шкіри.
  • Силіконові бретелі. Або носіть топ без бретелей зовсім, або відмовтеся від нього взагалі.
  • Речі на "коли схудну". Купуйте по фігурі - так одяг точно сяде.

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Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

Гармонійний образ - і ви в центрі уваги (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як зіпсувати образ: приклади луків

  • Вибрати вузький жилет

Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

  • Вбратися в блискітки з голови до ніг

Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

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  • Купити колготки з блиском

Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

  • Скористатися силіконовими бретелями під топ

Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

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  • Носіть речі на розмір менше

Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

Не допустіть цих прикрих помилок (фото: instagram.com/stilnodostupno)

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