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Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

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Понедельник 30 августа 2021 19:01
Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль Стильный лук требует внимания к деталям (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Есть вещи и стильные приемы, способные "вытянуть" даже самый унылый образ, а есть такие, которые испортят даже самый удачный лук.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram назвала топ приемов, которые можно смело отнести ко второму типу: лучше отказаться от этих вещей, чтобы не подвергать свой образ опасности прослыть неактуальным.

Какие моменты способны испортить впечатление от вашего образа

  • Узкие жилеты - этот фасончик устарел.
  • Обилие декора на вещах. Выбирайте базовые вещи и разбавляйте образ аксессуарами.
  • Колготки с блеском. Выбирайте матовые, в тон кожи.
  • Силиконовые бретели. Либо носите топ без бретелей вовсе, либо откажитесь от него вообще.
  • Вещи на "когда похудею". Покупайте по фигуре - так одежда точно сядет.

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Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

Гармоничный образ - и вы в центре внимания (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как испортить образ: примеры луков

  • Выбрать узкий жилет

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

  • Нарядиться в блестки с головы до ног

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

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  • Купить колготки с блеском

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

  • Воспользоваться силиконовыми бретелями под топ

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

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  • Носите вещи на размер меньше

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

Не допустите эти досадные ошибки (фото: instagram.com/stilnodostupno)

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