Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль
Есть вещи и стильные приемы, способные "вытянуть" даже самый унылый образ, а есть такие, которые испортят даже самый удачный лук.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram назвала топ приемов, которые можно смело отнести ко второму типу: лучше отказаться от этих вещей, чтобы не подвергать свой образ опасности прослыть неактуальным.
Какие моменты способны испортить впечатление от вашего образа
- Узкие жилеты - этот фасончик устарел.
- Обилие декора на вещах. Выбирайте базовые вещи и разбавляйте образ аксессуарами.
- Колготки с блеском. Выбирайте матовые, в тон кожи.
- Силиконовые бретели. Либо носите топ без бретелей вовсе, либо откажитесь от него вообще.
- Вещи на "когда похудею". Покупайте по фигуре - так одежда точно сядет.
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Гармоничный образ - и вы в центре внимания (фото: instagram.com/hoskelsa)
Как испортить образ: примеры луков
- Выбрать узкий жилет
- Нарядиться в блестки с головы до ног
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Купить колготки с блеском
- Воспользоваться силиконовыми бретелями под топ
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Носите вещи на размер меньше
Не допустите эти досадные ошибки (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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