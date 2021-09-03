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Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Автор: Тетяна Турчанікова

Що купити на осінь з одягу? Для початку - базові речі, а також цікаві аксесуари, ще не забудьте оверсайз-піджак і джинси, актуальний трикотаж і сорочку вільного крою.

До речі, більшу частину всього перерахованого можна купити в чоловічому відділі магазину - так ви точно будете одягнені стильно і ексклюзивно.

Так, саме в чоловічому відділі магазинів можна знайти багато цікавого для жінок, впевнена стиліст Соня Горчакова. У своєму Instagram вона показала, які речі з чоловічого відділу так і просяться до жіночого осіннбого гардеробу.

Ну де ще шукати ексклюзивний піджак-оверсайз, якщо не в чоловічому відділі? (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

Гардероб на осінь: топ речей, які варто купити в чоловічому відділі

  • Піджак

Так, саме в чоловічому відділі можна знайти той самий плечистий піджак.

  • Футболка

Правильний оверсайз, довжина під легінси і лосини.

  • Джинси

Тема актуальна для plus size розмірів.

  • Трикотаж

Кардигани,светри / пуловери - для високого зросту, підійде рукав і довжина.

  • Стильні поло
  • Верхній одяг

Бомбери, плащі, пальто.

  • Толстовка

Виходить класний подовжений оверсайз.

  • Сорочка

Особливо джинсові і клітина хороша. Багатьом підходять білі.

  • Аксесуар

Краватк - -ідеально, якщо знайдете тонкі. Метелики. Головні убори-панами, кепки, можуть бути і капелюхи.

Багато речей з чоловічих відділів прикрасять жіночий гардероб (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

  • Поясні сумки - хочете мінімалістичну, "на стилі"? Вам - в чоловічий відділ.

Раніше стиліст показала, як носити зелений цієї осені, головне - правильний відтінок.

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