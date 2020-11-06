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Розкішна: напівоголена Ірина Шейк красується на обкладинці глянцю

Автор: Lite

Модель представила нову роботу

Ірина Шейк стала героїнею грудневого номера відомого глянцевого журналу VOGUE Germany. Модель на черговий обкладинці з'явилася в розкішному вбранні. Сукня прикрашена блискітками від Dolce & Gabbana, під якою просвічувало нижня білизна, виглядала святково і спокусливо одночасно. Те що треба для майбутнього сезону новорічних свят та вечірок! Образ доповнили макіяж з легкими smoky eyes і мокра укладка.

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Ірина на новій обкладинці (фото: instagram.com/voguegermany)

"Ірина Шейк - це дівчина з обкладинки нашого нового грудневого номера, який (крім іншого!) присвячений темі, як зробити себе та інших щасливими в цьому році. В інтерв'ю Ірина Шейк розповіла нам, що є для неї ключем до щастя, як вона знаходила більше подяки під час ізоляції і чому в Росії кажуть, що одяг не створює людей...", - заінтригували творці зйомки.

В мережі на нову обкладинку моделі бурхливо відреагували. "Вона досконала", "Прекрасна", "Дуже красиво", "Я вже хочу цей номер", - пишуть фанати журналу під постом в мережі Instagram.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк демонструвала свою ідеальну фігуру, примірявши ультракороткі шорти. Модель не відмовляє собі в міні навіть в осінню негоду.

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Новини України модельІрина Шейк