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Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - ідеальна пора для блузки. Цей одяг моментально перетворюють буденний образ в образ для виходу! Хоч танцювати до ранку, хоч на романтичне побачення, хоч на витончену фотосесію.

Що стосується моделей, цього літа для кожної дівчини знайдеться своя ідеальна блузка.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Змініть звичну трикотажну футболку на витончену блузку, порадила стилістка, - і самі не помітите, як ноги понесуть в сторону набережної. Раз - і руки вже набирають телефон подруги: "Підемо гуляти! Досить вдома сидіти! На вулиці літо!".

Джинси багато не буває: стиліст показала, як носити Total-денім влітку 2021

Яку блузку вибрати на літо 2021

  • Рукава-буфи - купуйте таку модель і не прогадаєте!

  • Легка шифонова блуза - на саму жарку погоду.

  • Блузи з цікавими деталями: зав'язки, квадратні вирізи - все це в тренді влітку 2021.

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  • Блуза на одне плече і з яскравим принтом.

  • Коротка блуза, що оголює живіт.

  • Біла блуза - на вихід у світ, принт зебра - хоч куди!

Яку блузу купити на літо 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, цього літа, крім слоучей, буде модно носити джинси-труби.

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