Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021

Літо - ідеальна пора для блузки. Цей одяг моментально перетворюють буденний образ в образ для виходу! Хоч танцювати до ранку, хоч на романтичне побачення, хоч на витончену фотосесію.

Що стосується моделей, цього літа для кожної дівчини знайдеться своя ідеальна блузка.