Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Стиліст розповіла, як правильно організувати шопінг
Будь-який звичний лук при грамотному підході можна зробити цікавіше, якщо знати прийоми і хитрощі, які допоможуть приховати недоліки фігури і надати образу актуальності. Крім того, варто пам'ятати про правила шопінгу, які допоможуть обзавестися обновками і скоротити час походів по магазинах . Про це на сторінці в Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.
⠀
Вона поділилася дієвими порадами, як зробити луки краще:
- Навіть якщо ваша фігура далека від 90-60-90 підкреслюйте талію. Пояс візуально зробить її більш вузькою.
- Міксуйте стилі: образ буде виглядати цікаво, якщо в ньому використовувати речі різного стильового напряму. Наприклад, романтичне плаття і грубі черевики.
- Взуття з гострим мисом. Візуально подовжує ноги і витягує фігуру.
- Правильне зберігання: трикотажні речі краще зберігати на полицях, а верхній одяг і піджаки на плічках в застебнутому вигляді.
- Міксуйте тканини: лук буде виглядати стильно якщо поєднувати контрастні тканини: шовк + вовна, шкіра + атлас (шовк).
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Також експерт поділилася особистими правилами плідного і грамотного шопінгу. Топ-5 порад для вдалого "полювання" за новинками:
- Перед шопінгом обов'язково переглянути свій гардероб.
- Скласти шопінг-лист і не робити спонтанних покупок.
- Зберегти собі в телефон фото речей, які ви хочете. Бажано, щоб ви заздалегідь продумали колір і фасон, який вам потрібен.
- Здійснювати покупку тієї або іншої речі, тільки якщо вона буде поєднуватися мінімум з трьома іншими речами з гардеробу.
- Їздити по магазинах краще вранці в будній день.
До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.
Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.