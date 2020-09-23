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Секреты удачного шопинга и топ-5 стильных советов на каждый день: личный опыт стилиста

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, как правильно организовать шопинг

Любой привычный лук при грамотном подходе можно сделать интереснее, если знать приемы и хитрости, которые помогут скрыть недостатки фигуры и придать образу актуальности. Кроме того, стоит помнить о правилах шопинга, которые помогут обзавестись обновками и сократить время походов по магазинам . Об этом на странице в Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.

Она поделилась действенными подсказками, как сделать луки лучше:

  • Даже если ваша фигура далека от 90-60-90 подчеркивайте талию. Пояс визуально сделает ее уже.
  • Миксуйте стили: образ будет выглядеть интересно, если в нем использовать вещи разного стилевого направления. Например, романтичное платье и грубые ботинки.
  • Обувь с острым мысом. Визуально удлиняет ноги и вытягивает фигуру.
  • Правильное хранение: трикотажные вещи лучше хранить на полках, а верхнюю одежду и пиджаки на плечиках в застегнутом виде.
  • Миксуйте ткани: лук будет выглядеть стильно если сочетать контрастные ткани: шелк + шерсть, кожа + атлас (шелк).

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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Также эксперт поделилась личными правилами плодотворного и грамотного шопинга. Топ-5 советов для удачной "охоты" за новинками:

  • Перед шопингом обязательно пересмотреть свой гардероб.
  • Составить шопинг-лист и не совершать спонтанных покупок.
  • Сохранить себе в телефон фото вещей, которые вы хотите. Желательно, чтоб вы заранее продумали цвет и фасон, который вам нужен.
  • Совершать покупку той или иной вещи, только если она будет сочетаться минимум с тремя другими вещами из гардероба.
  • Ездить по магазинам лучше утром в будний день.

Кстати, ранее Ксения Господинова научила комбинировать актуальный тренд осеннего сезона - кардиган.

Напомним, что стилист Анна Пономаренко назвала самые яркие тренды сезона осень-зима 2020.

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