Шапка і рукавички одного кольору - це нудно: Андре Тан назвав головні помилки в підборі аксесуарів

Український дизайнер Андре Тан нещодавно вже озвучив у своєму мікроблозі, що хутро на капюшоні пуховика - це моветон. Також він розповів, що деякі моделі светрів, які всі носять ще з минулого року, пора викинути, бо вони не актуальні в 2021-му.

Потім Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ.

Справа дійшла до аксесуарів: виявляється, вони помилок не прощають. Дизайнер розповів, як не варто їх носити і поєднувати, якщо вам хочеться виглядати стильно взимку 2021.

"Все в тон

Наборчик "шарф, рукавички, шапка" одного кольору виглядає дуже нудно! Я вже мовчу про поєднання туфель і сумки в тон. Пограйте з кольорами і додайте акцентів!

Чорна сумка підходить до всього

Немає нічого більш дивного, ніж повсякденна офісна сумка з вечірньою сукнею. Головне правило хорошого смаку - доречність. Для кожної речі є свій контекст, і його потрібно обов'язково враховувати.

Золото і срібло носити по черзі

В моді поєднання непоєднуваного: комбінуються навіть спортивний і класичний стиль. Тому спробуйте поєднати срібло і золото в одному луці - це більше не під забороною. І не носіть прикраси з одного комплекту - занадто нудно.

Ремінь завжди і скрізь

Я часто бачу луки, де ремінь тільки заважає, особливо якщо він з величезною пряжкою. Більше дивіться на круті луки, тренуйте смак. Зайві аксесуари - ще гірше, ніж їх повна відсутність.

Дитяча атрибутика

Вушка, ріжки і бантики не виглядають мило! Зайва інфантильність вам ні до чого. Головне правило: чим простіше - тим краще", - розповів Андре.

Нагадаємо, навіть найнудніший зимовий лук можна оживити: дизайнер розповів, як.