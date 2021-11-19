У сяючій сукні і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон з чоловіком відвідала шоу в Альберт-Холі

Для події 39-річна герцогиня Кембриджська обрала сукню в підлогу, розшиту паєтками, від Jenny Packham в своєму улюбленому і безпрограшному зеленому відтінку. Доповнили як завжди стильний образ клатч того ж бренду і золоті сережки Missoma London. Примітно, що це плаття Кейт Міддлтон вже одягала і раніше, коли здійснювала тур по Пакистану зі своїм чоловіком.

Волосся Кейт було укладене на бічний проділ і завите великими локонами. Така зачіска невластива Міддлтон, а тому виглядала дуже свіжо. Макіяж вона обарала легкий, з золотистим хайлайтером і цегляного відтінку рум'янами.

Герцоги на благодійному вечорі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)