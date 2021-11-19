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У сяючій сукні і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон з чоловіком відвідала шоу в Альберт-Холі

Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон вийшла в світ зі своїм чоловіком принцем Уільямом. Подружжя відвідало шоу Royal Variety Performance. Благодійний захід в Альберт-Холі щорічно проводиться з метою збору коштів для організації Royal Variety Charity, яка підтримує представників індустрії розваг, які потребують допомоги. Цього року виповнюється 100 років з тих пір, як королівська сім'я протегує організації.

В Instagram представники герцогів опублікували звіт про те, як пройшов вечір. А також показали знімки подружжя.

Для події 39-річна герцогиня Кембриджська обрала сукню в підлогу, розшиту паєтками, від Jenny Packham в своєму улюбленому і безпрограшному зеленому відтінку. Доповнили як завжди стильний образ клатч того ж бренду і золоті сережки Missoma London. Примітно, що це плаття Кейт Міддлтон вже одягала і раніше, коли здійснювала тур по Пакистану зі своїм чоловіком.

Волосся Кейт було укладене на бічний проділ і завите великими локонами. Така зачіска невластива Міддлтон, а тому виглядала дуже свіжо. Макіяж вона обарала легкий, з золотистим хайлайтером і цегляного відтінку рум'янами.

Герцоги на благодійному вечорі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Раніше стало відомо, що Кейт може стати новою королевою. І ось тому підтвердження.

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