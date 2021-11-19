В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холле

Для события 39-летняя герцогиня Кембриджская выбрала платье в пол, расшитое пайетками, от Jenny Packham в своем любимом и беспроигрышном зеленом оттенке. Дополнили как всегда стильный образ клатч того же бренда и золотые серьги Missoma London. Примечательно, что это платье Кейт Миддлтон уже надевала и раньше, когда совершала тур по Пакистану со своим супругом.

Волосы Кейт были уложены на боковой пробор и завиты крупными локонами. Такая прическа несвойственна Миддлтон, а потому выглядела очень свежо. Макияж она предпочла легкий, с золотистым хайлайтером и кирпичного оттенка румянами.

Герцоги на благотворительном вечере (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)