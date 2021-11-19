UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холле

Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон вышла в свет со своим мужем принцем Уильямом. Супруги посетили шоу Royal Variety Performance. Благотворительное мероприятие в Альберт-холле ежегодно проводится с целью сбора средств для организации Royal Variety Charity, которая поддерживает представителей индустрии развлечений, нуждающихся в помощи. В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как королевская семья покровительствует организации.

В Instagram представители герцогов опубликовали отчет о том, как прошел вечер. А также показали снимки супругов.

Для события 39-летняя герцогиня Кембриджская выбрала платье в пол, расшитое пайетками, от Jenny Packham в своем любимом и беспроигрышном зеленом оттенке. Дополнили как всегда стильный образ клатч того же бренда и золотые серьги Missoma London. Примечательно, что это платье Кейт Миддлтон уже надевала и раньше, когда совершала тур по Пакистану со своим супругом.

Волосы Кейт были уложены на боковой пробор и завиты крупными локонами. Такая прическа несвойственна Миддлтон, а потому выглядела очень свежо. Макияж она предпочла легкий, с золотистым хайлайтером и кирпичного оттенка румянами.

Герцоги на благотворительном вечере (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ранее стало известно, что Кейт может стать новой королевой. И вот тому подтверждение.

Читайте LITE в Google News
Кейт МиддлтонПринц УильямШоу-бизнесМодные тренды