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Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки

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Вівторок 03 серпня 2021 11:08
Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки У відпустку беріть тільки яскраві речі (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто для своєї довгоочікуваної відпустки вибирає серпень. Якщо і ви серед них, то пора пакувати валізи. А щоб фото в соцмережах були такими стильними і красивими, що просто очей не відірвати, варто взяти з собою ці три по-справжньому трендових речі.

Стиліст Надія Машкіна розповіла у своєму блозі в Instagram, що взяти у валізу, щоб виглядати у відпустці на всі сто відсотків.

Топ-3 речі для трендової відпустки

  • Кольорова сорочка

Білі сорочки залиште вдома, а з собою беріть яскраві моделі: зелена, рожева, жовта - на модній хвилі.

Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки

  • Бандана

Капелюх, панама, кепка навіть поруч не валялися з банданою. У цьому сезоні хустки і шарфики на волоссі вітаються у всіляких варіантах.

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Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки

  • Намиста на талію

Браслети на ногу - добре, але набагато краще - намиста на талію. Так ви точно потрапите в тренди, серед гостей готелю, так точно!

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Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпусткиПрості способи виглядати яскраво і стильно (фото: instagram.com/mashkina_nadya)

Раніше стиліст навчила, як виглядати дорого без особливих зусиль.

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