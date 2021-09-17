RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Терміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь

Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем показала новий образ з нової колекції свого бренду. В основі лука - ультрамодні джинси, які дружина Девіда Бекхема вдало доповнила толстовкою і туфлями на шпильках.

Надихаємося образ і терміново вирушаємо шукати щось схоже!

47-річна Вікторія Бекхем - найкраща модель для свого бренду одягу. Будь то плаття з вишивкою, строгі ділові костюми або розслаблений денім, все виглядає на ній відмінно. А тому шанувальники миттєво надихаються придбати що-небудь з колекції бізнесвумен і ікони стилю.


Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу Вікторія підготувала лук для холодних осінніх днів. Вона приміряла сірий об'ємний світшот, а також сині джинси класичного крою з високою посадкою, які підвернула, зробивши образ більш розслабленим. Штани вона носить з широким ременем, який в цьому сезоні в тренді. Завершили аутфіт босоніжки на величезних шпильках і стьобана сумочка Chanel на ланцюжку.

Також ми писали, як пропонує Бекхем носити в цьому сезоні модну оксфордську сорочку.

Раніше Вікторія показала, як обрати модне плаття в білизняному стилі.

Читайте LITE в Google News
Виктория БекхэмШоу-бізнесМодні тренди