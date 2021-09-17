Терміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь

47-річна Вікторія Бекхем - найкраща модель для свого бренду одягу. Будь то плаття з вишивкою, строгі ділові костюми або розслаблений денім, все виглядає на ній відмінно. А тому шанувальники миттєво надихаються придбати що-небудь з колекції бізнесвумен і ікони стилю.



Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу Вікторія підготувала лук для холодних осінніх днів. Вона приміряла сірий об'ємний світшот, а також сині джинси класичного крою з високою посадкою, які підвернула, зробивши образ більш розслабленим. Штани вона носить з широким ременем, який в цьому сезоні в тренді. Завершили аутфіт босоніжки на величезних шпильках і стьобана сумочка Chanel на ланцюжку.