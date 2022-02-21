Терміново повторити: Адель показала, як носити наймоднішу річ сезону

І ось з'явилося нове підтвердження, що в парі панує гармонія і любов. У минулі вихідні папараці застали Адель і Річа на матчі всіх зірок NBA. Співачка вирушила на гру в стильному образі: вона одягла пальто з ультрамодним леопардовим принтом, під яким було помітно плаття. На цю деталь образу Адель точно варто звернути увагу: верхній одяг з хижим принтом – мастхев сезону.

Адель на матчі (фото: Getty Images)

Дівчина зробила виразний макіяж і об'ємну укладку. Правда, виглядала на грі злегка відстороненою – мабуть, на матчі вона ходить заради свого хлопця.

Нагадаємо, раніше в мережі обговорювали заручини Адель і Річа – про них говорило кільце зі значним діамантом на безіменному пальці. Також зірка зізнавалася, що мріє народити від коханого. "Я б хотіла ще дітей", – зазначила вона, додавши також, що це відбудеться найближчим часом.