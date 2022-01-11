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Терміново повторити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала 3 модні образи в діловому стилі

Автор: Ольга Турчанікова

Супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі зараз знаходиться на останніх термінах вагітності. Але все ж не упускає випадку надихнути своїх фанатів, виклавши кілька стильних образів.

Цього разу кохана Джейсона Стетхема показала аутфіти в діловому стилі, які підійдуть для зустрічей в офісі і переговорів.

Блейзер + плаття + чоботи-панчохи

Це поєднання доводить, що в офісі можна виглядати жіночно і сексуально, не порушуючи дрес-код. Світлий піджак і довге чорне плаття з розрізом по нозі модель доповнила бежевими чобітьми-панчохами на шпильці. Після наради в такому образі варто вирушити в ресторан з коханим.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить поєднувати речі різних стилів (фото: instagram.com/rosiehw)

Блейзер + сукня-майка + черевики

Майже двічі мама любить комфортні образи не менше сексуальних. Вона віртуозно використовує той же блейзер, але тепер з іншим платтям – міді, з білосніжного трикотажу. Взусь на плоскій підошві бежевого кольору відмінно завершує картину.

Модель вчить обігравати одну і ті ж річ (фото: instagram.com/rosiehw)

Мініп + піджак-оверсайз + босоніжки

Володарка струнких ніг, Роузі не упускає нагоди їх продемонструвати. Чорні топ і шовкові шорти вона вдало доповнила піджаком на пару розмірів більше, який зробив образ більш стриманим і строгим.

Витончені босоніжки на підборах – краще доповнення до такого образу (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими.

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Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнесМодні тренди