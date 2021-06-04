Стиліст дала 5 порад, як правильно підібрати піджак по своїй фігурі

Пам'ятаєте фразу Мерилін Монро про те, що в правильних туфлях жінка підкорить весь світ? Її можна перефразувати так: правильний жакет допоможе жінці проявитися в світі. Поділюся з вами секретами вибору того самого піджака.

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Піджаки та жакети цього літа - на піку популярності (фото: instagram.com/leoniehanne)

Як вибрати піджак або жакет

Тканина. Тільки висока якість вовни, льону, бавовни. Ніякого поліестеру і сумнівних сумішей. Це не обов'язково преміальний бренд, там теж синтетики досить. Вам повинно бути приємно торкатися цього жакету.

Підкладка. Вона також повинна бути вам тактильно приємною і добре пришитою. Класно, якщо вона нейтрального або контрастного кольору;

Ширина плечей. Піджак має сидіти трохи вільно, щоб давати вам свободу руху і можливість надягати речі щільніше футболки;

Лацкан. Маленькі груди вони трохи збільшують, великі роблять величезними. У другому варанті підбирайте мінімалістичні або моделі зовсім без них;

Ґудзик. Якщо всі інші параметри супер, а вони не дуже, їх можна перешити.

Ну і головне питання Всесвіту: жакет або піджак? Зараз вже різниці немає. Я називаю за звичкою "жакет". І до складно скроєної приталеної речі слово "піджак" не дуже підходить.