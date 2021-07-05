ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальника

Новость на русском →
Понеділок 05 липня 2021 19:09
Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальника Як зробити фігуру ідеальною за допомогою купальника (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

На пляжі всім хочеться виглядати, немов богиня-Афродіта, і, якщо правильно вибрати купальник, це легко зробити навіть без виснажливих занять в спортзалах.

Своїми секретами по корекції фігури за допомогою одягу поділилася в Instagram стилістка Тетяна Базлова.

Збільшити, зменшити, витягнути - все можна, якщо знати як. Ці фішки відмінно працюють як з купальником, так і в цілому з літнім одягом.

Типову класифікацію "груша, яблуко, банан..." стилістка запропонувала забути, бо вона не враховує масу інших особливостей. Адже у жіночого силуету дуже багато своїх нюансів і деталей, крім пропорцій стегна - талія - плечі.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаЯк поліпшити пропорції фігури за допомогою купальника (фото: pexels.com)

Наприклад, у дівчини немає необхідності збільшувати стегна в ширині, але при цьому вона б не відмовилася візуально додати обсяг зоні сідниць. Зрозуміло, що кардинально за допомогою одягу ці питання не вирішуються. Але багато нюансів можна подати виграшно.

Як вибрати купальник на маленькі груди, щоб виглядати ідеально: кращі варіанти

Як добре виглядати в купальнику

Талія. Щоб візуально зменшити талію, вибирайте моделі з вирізами з боків.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаСідниця. Збільш обсяг і підняти сідниці можна за допомогою великого принту, білого кольору і високої оборки.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаБюст і стегна. Частини тіла, які хочеться збільшити, прикрашаємо вузлами, оборками, додатковими шарами тканини, принтами і додатковим декором.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаПлечі. Робимо їх менш похилими за рахунок реглана і рукава-ліхтарика.

Світлий колір повнить, дрібний принт робить стрункішою: поради стиліста, як вибрати купальник

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаНога. Тут допоможе висока талія і трикутні трусики з дугоподібним поясом.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальника

Шия. Витягуємо шию за допомогою вертикальних, гострих діагональних вирізів і декольте.

Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальникаЗа допомогою купальника легко отримати ідеальну фігуру (фото: instagram.com/tatibazlova)

Раніше стиліст показала, якій сукні вже не місце в літньому гардеробі.

Читайте LITE в Google News
стиль мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить