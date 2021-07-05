Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальника

На пляжі всім хочеться виглядати, немов богиня-Афродіта, і, якщо правильно вибрати купальник, це легко зробити навіть без виснажливих занять в спортзалах.

Своїми секретами по корекції фігури за допомогою одягу поділилася в Instagram стилістка Тетяна Базлова.

Збільшити, зменшити, витягнути - все можна, якщо знати як. Ці фішки відмінно працюють як з купальником, так і в цілому з літнім одягом.

Типову класифікацію "груша, яблуко, банан..." стилістка запропонувала забути, бо вона не враховує масу інших особливостей. Адже у жіночого силуету дуже багато своїх нюансів і деталей, крім пропорцій стегна - талія - плечі.

Як поліпшити пропорції фігури за допомогою купальника (фото: pexels.com)

Наприклад, у дівчини немає необхідності збільшувати стегна в ширині, але при цьому вона б не відмовилася візуально додати обсяг зоні сідниць. Зрозуміло, що кардинально за допомогою одягу ці питання не вирішуються. Але багато нюансів можна подати виграшно.

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Як добре виглядати в купальнику

Талія. Щоб візуально зменшити талію, вибирайте моделі з вирізами з боків.

Сідниця. Збільш обсяг і підняти сідниці можна за допомогою великого принту, білого кольору і високої оборки.

Бюст і стегна. Частини тіла, які хочеться збільшити, прикрашаємо вузлами, оборками, додатковими шарами тканини, принтами і додатковим декором.

Плечі. Робимо їх менш похилими за рахунок реглана і рукава-ліхтарика.

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Нога. Тут допоможе висока талія і трикутні трусики з дугоподібним поясом.

Шия. Витягуємо шию за допомогою вертикальних, гострих діагональних вирізів і декольте.

За допомогою купальника легко отримати ідеальну фігуру (фото: instagram.com/tatibazlova)