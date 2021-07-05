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Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальника

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Понедельник 05 июля 2021 19:09
Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальника Как сделать фигуру идеальной при помощи купальника (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

На пляже всем хочется выглядеть, словно богиня-Афродита, и, если правильно выбрать купальник, это легко сделать даже без изнуряющих занятий в спортзалах.

Своими секретами по коррекции фигуры при помощи одежды поделилась в Instagram стилистка Татьяна Базлова.

Увеличить, уменьшить, вытянуть - все можно, если знать как. Эти фишки отлично работают как с купальником, так и в целом с летней одеждой.

Типичную классификацию "груша, яблоко, банан..." стилистка предложила забыть, так как она не учитывает массу других особенностей. Ведь у женского силуэта очень много своих нюансов и деталей, помимо пропорций бедра - талия - плечи.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаКак улучшить пропорции фигуры при помощи купальника (фото: pexels.com)

Например, у девушки нет необходимости увеличивать бедра в ширине, но при этом она бы не отказалась визуально придать объем зоне ягодиц. Понятно, что кардинально с помощью одежды эти вопросы не решаются. Но многие нюансы можно подать выигрышно.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Как хорошо выглядеть в купальнике

Талия. Чтобы визуально уменьшить талию, выбирайте модели с вырезами по бокам.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаЯгодицы. Увеличь объем и поднять ягодицы можно при помощи крупного принта, белого цвета и высокой оборки.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаБюст и бедра. Части тела, которые хочется увеличить, украшаем узлами, оборками, дополнительными слоями ткани, принтами и дополнительным декором.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаПлечи. Делаем их менее покатыми за счет реглана и рукава-фонарика.

Светлый цвет полнит, мелкий принт - стройнит: советы стилиста, как выбрать купальник

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаНоги. Тут поможет высокая талия и треугольные трусики с дугообразным поясом.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальника

Шея. Вытягиваем шею при помощи вертикальных, острых диагональных вырезов и декольте.

Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальникаПри помощи купальника легко получить идеальную фигуру (фото: instagram.com/tatibazlova)

Раньше стилист показала, какому платью уже не место в летнем гардеробе.

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