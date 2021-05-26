Стильно і спокусливо: Емілі Ратаковскі показала, як носити брючний костюм цього літа

Емілі Ратаковскі обожнює спокусливі вбрання , які надягає навіть на прогулянки. Цього разу в центрі уваги моделі і бізнесвумен опинився брючний костюм, який вона обіграла по-своєму. Надихаємося!

Новий пост вона опублікувала кілька годин тому.

Емілі знята посеред вулиці, одягнена в стильний костюм від Havre Studio: штани зі стрілками і високою посадкою, а також піджак на пару розмірів більше. Доповнили його чорний топ, який оголив залізний прес красуні, а також яскраво-червона бейсболка.

Аксесуари також зіграли свою роль: окуляри у вузькій оправі, а також стильне кольє у вигляді великого ланцюжка і золотисті сережки придали луку гламурну нотку. Все разом склало гармонійний аутфіт, який оцінили всі модні портали. Беремо до уваги!

Емілі Ратаковскі в модному образі (фото: instagram.com/derekkettela)

Пост Ратаковскі миттєво засипали словами захоплення: "Це любов!", "Звідки костюм?", "Це просто неймовірно!", "Так цінно бачити вас в нашому вінтажному костюмі", - не втрималися також і творці вбрання.