Стильно і спокусливо: Кім Кардашян показала, як носити наймодніші штани осені
Зірка демонструє новий аутфіт
Кім Кардашян показала новий стильний аутфіт, який можна сміливо брати на озброєння при складанні образів на вихід. Серію фото зірка запостила у своєму блозі, змусивши фанатів вкотре захопитися своїм особливим стилем і розкішним тілом.
Кім постала в шоколадного відтінку шкіряних штанях з високою посадкою і накладними кишенями, а також облягаючому боді в тон їм. Завершують аутфіт сріблясті туфлі з каблуком незвичайної форми. Волосся зірка виклала великими завитками, а в макіяжі зробила акцент на виділених очах з графічними стрілками.
Кім обожнює шкіряні речі (фото: instagram.com/kimkardashian)
У підписі Кім подякувала своїм фоловерам, яких стало вже 190 мільйонів. "Я ціную вас більше, ніж ви думаєте", – написала вона і закликала заодно всіх голосувати.
Звісно, шанувальники відзначили, що виглядає знаменитість просто розкішно. "Чорт забирай, ти прекрасна", "Королева краси", "Просто чудова", "Нереальна", "О боже, ти така гарна", – не можуть намилуватися вони.
Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)
Також кілька годин тому Кім показала чергове фото з чоловіком. На архівному знімку пара позує під час поїздки в Японію. Обидва вони одягнені в комфортні образи: Кім – у пуховик і спортивні штани, а Каньє Уест – в худі і світлу куртку. "Чистила свій телефон і знайшла стару фотографію з Японії в музеї Тадао Андо", – написала зірка. Виглядає подружжя, яких останнім часом у пресі повсякчас "розлучають", щасливим і гармонійним.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян влаштувала жарку фотосесію на честь свого 40-річчя.