Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, как носить самые модные брюки осени

Звезда демонстрирует новый аутфит

Ким Кардашьян показала новый стильный аутфит, который можно смело брать на вооружение при составлении образов на выход. Серию фото звезда запостила в своем блоге, заставив фанатов в который раз восхититься своим особым стилем и роскошным телом.

Ким предстала в шоколадного оттенка кожаных брюках с высокой посадкой и накладными карманами, а также облегающем боди в тон им. Завершают аутфит серебристые туфли с каблуком необычной формы. Волосы звезда уложила крупными завитками, а в макияже сделала акцент на выделенных глазах с графичными стрелками.

Ким обожает кожаные вещи (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи Ким поблагодарила своих фолловеров, которых стало уже 190 миллионов. "Я ценю вас больше, чем вы думаете", – написала она и призвала заодно всех голосовать.

Разумеется, поклонники отметили, что выглядит знаменитость просто роскошно. "Черт побери, ты прекрасна", "Королева красоты", "Просто восхитительна", "Нереальная", "О боже, ты так хороша", – не могут налюбоваться они.

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также несколько часов назад Ким показала очередное фото с мужем. На архивном снимке пара позирует во время поездки в Японию. Оба они одеты в комфортные образы: Ким – в пуховик и спортивные брюки, а Канье Уэст – в худи и светлую куртку. "Чистила свой телефон и нашла старую фотографию из Японии в музее Тадао Андо", – написала звезда. Выглядят супруги, которых в последнее время в прессе то и дело "разводят", счастливыми и гармоничными.

Напомним, ранее Ким Кардашьян устроила жаркую фотосессию в честь своего 40-летия.