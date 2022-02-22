Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образи

Естафета Тижнів моди перейшла Лондону. У британській столиці гості показів традиційно демонструють яскраві образи, немов у відповідь на похмуру погоду.
Найстильніші з них – в нашій добірці.
Тиждень моди сезону осінь-зима 2022/2023 зібрав кращі бренду: свої колекції тут покажуть Simone Rocha, Erdem, Raf Simons, Stefan Cooke & Jake Burt, Labrum і багато інших.
А також привернув увагу гостей з усього світу. З найбільш явних трендів – великі аксесуари, кислотні відтінки, хутряні сумки і елегантне взуття. Беремо до уваги!
Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні (фото: instagram.com/streetrends; instagram.com/thestyleograph)
Також дивіться кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку.
Раніше ми розповідали історію модного будинку Balenciaga – як змінювався бренд від Крістобаля Баленсіаги до Демни Гвасалія.