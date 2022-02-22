Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022 в Лондоне: лучшие образы

Эстафета Недель моды перешла Лондону. В британской столице гости показов традиционно демонстрируют яркие образы, словно в ответ на пасмурную погоду.
Самые стильные из них – в нашей подборке.
Неделя моды сезона осень-зима 2022/2023 собрала лучшие бренда: свои коллекции здесь покажут Simone Rocha, Erdem, Raf Simons, Stefan Cooke & Jake Burt, Labrum и многие другие.
А также привлекла гостей со всего мира. Из самых явных трендов – крупные аксессуары, кислотные оттенки, меховые сумки и элегантная обувь. Берем на заметку!
Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022 в Лондоне (фото: instagram.com/streetrends; instagram.com/thestyleograph)
Также смотрите лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-Йорке.
Ранее мы рассказывали историю модного дома Balenciaga – как менялся бренд от Кристобаля Баленсиаги до Демны Гвасалия.