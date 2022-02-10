Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки

На недавній церемонії BRIT Awards Дуа Липа стала володаркою нагороди в номінації "Кращий поп або R&B артист". Але отримати нагороду особисто не змогла: артистка вирушила в тур Dua Lipa Future Nostalgia Tour.

Для шанувальників і своєї команди зірка записала відеоповідомлення, в якому подякувала всім за підтримку.