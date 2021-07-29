Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

Взуття без п'яти - стильно, а ще - це комфортно, особливо - коли за вікном висока температура і зовсім не хочеться, щоб на тобі буі зайвий одяг і навіть зайвий шнурок від взуття.

Стиліст Вами Айдіас показала в своєму Instagram, які шльопанці будуть особливо популярними не тільки влітку 2021, а й всю теплу частину осені, а також, швидше за все, "перекочують" в наступні гарячі сезони.

Актуальне в цьому сезоні взуття без п'яти - це і мюлі, і сабо, і в'єтнамки, і класичні шльопанці. Також в тренді дуті моделі в'єтнамок і гумові ugly-моделі. Таке взуття в спеку просто маст-хев (фото: instagram.com/rosiehw) Які шльопанці вибрати на літо 2021 Яскраві моделі-хоч з каблуком, хоч без каблука. З вузлами і кісками, виглядає незвично і дорого. Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати Взуття на платформі тримається в трендах вже котрий сезон. Взуття на плоскій підошві, зручно, підходить практично до всього. Клоги, вибрайте з закритим носом або відкритим, відповідно до погодних умов. У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд Гумові - ідеальний варіант для відпочинку. Вьетнамки на підборах - якщо хочеться чогось незвичайного. Яке взуття з відкритою п'ятою вибрати (фото: instagram.com/vami.ideas)