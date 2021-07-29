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Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

Новость на русском →
Четвер 29 липня 2021 09:09
Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021 Які шльопанці вибрати з безлічі варіантів (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Тетяна Турчанікова

Взуття без п'яти - стильно, а ще - це комфортно, особливо - коли за вікном висока температура і зовсім не хочеться, щоб на тобі буі зайвий одяг і навіть зайвий шнурок від взуття.

Стиліст Вами Айдіас показала в своєму Instagram, які шльопанці будуть особливо популярними не тільки влітку 2021, а й всю теплу частину осені, а також, швидше за все, "перекочують" в наступні гарячі сезони.

Актуальне в цьому сезоні взуття без п'яти - це і мюлі, і сабо, і в'єтнамки, і класичні шльопанці. Також в тренді дуті моделі в'єтнамок і гумові ugly-моделі.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021Таке взуття в спеку просто маст-хев (фото: instagram.com/rosiehw)

Які шльопанці вибрати на літо 2021

  • Яскраві моделі-хоч з каблуком, хоч без каблука.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • З вузлами і кісками, виглядає незвично і дорого.

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Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • Взуття на платформі тримається в трендах вже котрий сезон.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • Взуття на плоскій підошві, зручно, підходить практично до всього.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • Клоги, вибрайте з закритим носом або відкритим, відповідно до погодних умов.

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Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • Гумові - ідеальний варіант для відпочинку.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

  • Вьетнамки на підборах - якщо хочеться чогось незвичайного.

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

Яке взуття з відкритою п'ятою вибрати (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст розповіла, який мінімум речей варто взяти з собою на море.

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