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Топ-9 яскравих тенденцій: стиліст показала трендовий верхній одяг на зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Модні покази позаду, але зате тепер стало зрозуміло, на які речі в шопінг молі звернути увагу, тому що тренд, а які обходити десятою дорогою, тому що це вже вийшло з моди.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram зібрала гід по головним тенденціям жіночого верхнього одягу на 2022 рік - найактуальніші речі, фасони і деталі майбутнього холодного сезону.

Стильна осінь і зима (фото: instagram.com/leoniehanne)

Який верхній одяг вибрати на зиму 2021-2022: головні тенденції

  • Принт "шахівниця"
  • Акцентні плечі
  • Бахрома, обробка хутром
  • Мікс тканин
  • Фігурна стібка
  • Насичені, яскраві відтінки
  • Клітина
  • Довгий ворс
  • Вельвет, оксамит
  • Леопардове пальто
  • Монограма

Приклади стильних луків для натхнення

Об'ємні шуби

Ромб

Вельвет

Мікс тканин

Насичений колір

Укорочені куртки

Бахрома і хутро

Фігурна стібка

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала самі трендові головні убори на зиму

Акцент на плечі

Повз який одяг в шопінг молі не можна проходити (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала найтрендовіші стрижки на осінь-зиму 2021-2022.

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Модні тренди