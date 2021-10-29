Топ-9 яскравих тенденцій: стиліст показала трендовий верхній одяг на зиму

Модні покази позаду, але зате тепер стало зрозуміло, на які речі в шопінг молі звернути увагу, тому що тренд, а які обходити десятою дорогою, тому що це вже вийшло з моди.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram зібрала гід по головним тенденціям жіночого верхнього одягу на 2022 рік - найактуальніші речі, фасони і деталі майбутнього холодного сезону.
Об'ємні шуби
Ромб
Вельвет
Мікс тканин
Насичений колір
Укорочені куртки
Бахрома і хутро
Фігурна стібка
Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала самі трендові головні убори на зиму
Акцент на плечі
Повз який одяг в шопінг молі не можна проходити (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала найтрендовіші стрижки на осінь-зиму 2021-2022.