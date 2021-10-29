Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Модные показы позади, но зато теперь стало понятно, на какие вещи в шопинг молле обращать внимание, потому что тренд, а какие обходить десятой дорогой, потому что это уже вышло из моды.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram собрала гид по главным тенденциям женской верхней на 2022 год - самые актуальные вещи, фасоны и детали предстоящего холодного сезона.
Объемные шубы
Ромбы
Вельвет
Микс тканей
Насыщенные цвета
Укороченные куртки
Бахрома и мех
Фигурная стежка
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Акцент на плечи
Мимо какой одежды в шопинг моле не проходить мимо (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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