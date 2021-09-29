В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

Тренди макіяжу на осінь 2021 - це яскраві кольори і акцент на очах.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, як фарбувати очі цієї осені.
Якщо ви спостерігаєте за тенденціями в fashion і beauty-сферах, регулярно переглядаєте фотозвіти з червоних доріжок, то напевно, не могли не помітити, яке місце останні пару сезонів віддається макіяжу очей. Сьогодні саме очі повинні бути акцентом / точкою тяжіння в портретній зоні.
Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени
Нижче наочно продемонструвала кілька актуальних трендів. Насправді, їх безліч. Найголовніше, що потрібно відзначити, балом нині править колір, не тільки в одязі, але і макіяжі. Тому любителям мінімалізму доведеться набратися сил і "терпіти" все це буйство фарб поруч з собою, як мінімум, кілька років.
Як нафарбувати очі цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала топ-7 наймодніших сумок на цю осінь.