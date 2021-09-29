В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

Тренды макияжа на осень 2021 - это яркие цвета и акцент на глазах.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Она показала, как красить глаза этой осенью.
Если вы наблюдаете за тенденциями в fashion и beauty-сферах, регулярно просматриваете фотоотчеты с красных дорожек, то наверняка, не могли не заметить, какое место последние пару сезонов отдается макияжу глаз. Сегодня именно глаза должны быть акцентом / точкой притяжения в портретной зоне.
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Ниже наглядно продемонстрировала несколько актуальных трендов. На самом деле, их великое множество. Самое главное, что нужно отметить, балом нынче правит цвет, не только в одежде, но и макияже. Поэтому любителям минимализма придется набраться сил и "терпеть" все это буйство красок рядом с собой, как минимум, несколько лет.
Как накрасить глаза этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала топ-7 самых модных сумок на эту осень.