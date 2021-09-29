В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

Если вы наблюдаете за тенденциями в fashion и beauty-сферах, регулярно просматриваете фотоотчеты с красных дорожек, то наверняка, не могли не заметить, какое место последние пару сезонов отдается макияжу глаз. Сегодня именно глаза должны быть акцентом / точкой притяжения в портретной зоне.

Акцент - на глаза, красок не жалеть! (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Ниже наглядно продемонстрировала несколько актуальных трендов. На самом деле, их великое множество. Самое главное, что нужно отметить, балом нынче правит цвет, не только в одежде, но и макияже. Поэтому любителям минимализма придется набраться сил и "терпеть" все это буйство красок рядом с собой, как минимум, несколько лет.

Как стильно накрасить глаза этой осенью

Выберите один яркий цвет теней - нарисуйте стрелки, вуаля!

Все цвета палетки с тенями - на ваших глазах!

Нежная лаванда подойдет и блондинкам, и брюнеткам.

Сместите стрелку с верхнего века на нижнее.

Яркие, желательно, жидкие тени, плюс подводка.

Нарисуйте тенями "крылья" - такой тренд не пропустила практически ни одна звезда соцсетей.

Как накрасить глаза этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)