Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Щоб скласти стильний гардероб на осінь, для початку потрібно дізнатися, які речі вже не в тренді. Їх пора викинути з шафи і, звичайно, не варто купувати - вони не підходять для свіжого лука.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Холодова.
Хочете дізнатися секрет вдалого гардероба? Це, в першу чергу, відмова від невдалих покупок.
Цієї осені до таких сміливо можу віднести:
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1. Кардиган з тонкого трикотажу пора відправити "на спокій".
2. "Дивні" шапки, трохи дитячі або з дивним декором, стрази, паєтки або вишивка.
3. Низькі ботильйони краще замінити на високі чоботи або навіть на ботфорти.
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4. Снуди краще замінити великими шарфами і палантинами.
5. Приталені куртки теж пора замінити оверсайз-моделями. Це стосується не тільки стьобаних курток, але і шкіряних.
Які речі вже не в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)
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