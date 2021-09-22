Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Хочете дізнатися секрет вдалого гардероба? Це, в першу чергу, відмова від невдалих покупок.

Приталена куртка - теж вже не в моді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Цієї осені до таких сміливо можу віднести:

кардигани з тонкого трикотажу,

"цікаві" шапки,

низькі ботильйони,

снуд,

приталені куртки.

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Антипокупки на осінь: які речі не варто купувати

1. Кардиган з тонкого трикотажу пора відправити "на спокій".

2. "Дивні" шапки, трохи дитячі або з дивним декором, стрази, паєтки або вишивка.

3. Низькі ботильйони краще замінити на високі чоботи або навіть на ботфорти.

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4. Снуди краще замінити великими шарфами і палантинами.

5. Приталені куртки теж пора замінити оверсайз-моделями. Це стосується не тільки стьобаних курток, але і шкіряних.

Які речі вже не в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)