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Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку хочеться одягнутися в щось невагоме і, бажано, з матеріалів, в яких буде не жарко. Що це може бути? Звичайно, комбінезон!

Український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram топ варіантів на літо.

Цілісний образ, самодостатність, легкість, грайливість і строгість - це тільки кілька причин із сотні, чому варто негайно приміряти комбінезон.

Які комбінезони вибирати на літо

  • Комбінезон в стилі сафарі - зручно і практично.
  • Комбінезон для вечірки - зручніше сукні, виглядає не менш ефектно.
  • Комбінезон оверсайз - в тренді навіть, якщо ви худенька. Такий точно не буде обмежувати рухів.
  • Комбінезон і шорти-бермуди. Завищена талія приховає зайве.
  • Комбінезон з високими розрізами допоможе похвалитися шикарною фігурою і залишитися загадкою.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Приклади образів в комбінезонах

Андре Тан показав топ образів в комбінезоні на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Раніше Андре розповів, який принт на плаття буде в моді цього літа.

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