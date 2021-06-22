Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Влітку хочеться одягнутися в щось невагоме і, бажано, з матеріалів, в яких буде не жарко. Що це може бути? Звичайно, комбінезон!
Український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram топ варіантів на літо.
Цілісний образ, самодостатність, легкість, грайливість і строгість - це тільки кілька причин із сотні, чому варто негайно приміряти комбінезон.
Які комбінезони вибирати на літо
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Приклади образів в комбінезонах
Андре Тан показав топ образів в комбінезоні на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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