Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Відомий дизайнер поділився хитрощами, як обіграти трендові кольори
Відомий український модельєр Андре Тан часто ділиться з шанувальниками корисними модними порадами на кожен день і для особливих випадків. Не забуває він і розповідати про останні тенденції і як правильно їх застосовувати.
Так, на своїй сторінці в Instagram дизайнер дав поради, як носити наймодніші відтінки осені 2020, які раніше традиційно оприлюднив Інститут кольору Pantone.
Трендові кольори осені 2020: лайфхаки від Андре Тана
Sandstone: пісочний сірувато-рожевий
Відмінний варіант для рельєфних тканин, шкіряних та замшевих виробів. Даний колір є базовим. Незамінний в повсякденному гардеробі!
Ultramarine Green: зелений ультрамарин
Цей відтінок відмінно підходить для прохолодних осінніх днів, роблячи їх неабиякими. Не хвилюйтеся, ваш лук не буде виглядати кричущо.
В цьому відтінку я люблю монохромні образи. В іншому випадку спробуйте в парі до нього світлі тони.
Rose Tan: попелясто-рожевий
Помилково вважається, що цей образ тільки для молоденьких дівчат. Я вважаю його універсальним. Цей складний відтінок воліє приглушені тони:сірий, чорний, білий, джинсовий.
Sleet: сірий металік
Цей колір так і кричить: "Експериментуй зі мною!". Скільки цікавих і несподіваних поєднань можна знайти: синій, блакитний, рожевий. Але повірте, навіть у комбінації з чорним від вас не можна буде відірвати погляд.
Classic Blue: класичний синій
Я ж вважаю цей колір по-справжньому благородним. Краще всього виглядає в офіційних образах, на якісному фетрі і на різному верхньому одязі. Але мені особливо до вподоби сині вкраплення в образах.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.
Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.