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Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Автор: Марина Настевич

Відомий дизайнер поділився хитрощами, як обіграти трендові кольори

Відомий український модельєр Андре Тан часто ділиться з шанувальниками корисними модними порадами на кожен день і для особливих випадків. Не забуває він і розповідати про останні тенденції і як правильно їх застосовувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram дизайнер дав поради, як носити наймодніші відтінки осені 2020, які раніше традиційно оприлюднив Інститут кольору Pantone.

Трендові кольори осені 2020: лайфхаки від Андре Тана

Sandstone: пісочний сірувато-рожевий

Відмінний варіант для рельєфних тканин, шкіряних та замшевих виробів. Даний колір є базовим. Незамінний в повсякденному гардеробі!



Ultramarine Green: зелений ультрамарин

Цей відтінок відмінно підходить для прохолодних осінніх днів, роблячи їх неабиякими. Не хвилюйтеся, ваш лук не буде виглядати кричущо.
В цьому відтінку я люблю монохромні образи. В іншому випадку спробуйте в парі до нього світлі тони.



Rose Tan: попелясто-рожевий

Помилково вважається, що цей образ тільки для молоденьких дівчат. Я вважаю його універсальним. Цей складний відтінок воліє приглушені тони:сірий, чорний, білий, джинсовий.



Sleet: сірий металік

Цей колір так і кричить: "Експериментуй зі мною!". Скільки цікавих і несподіваних поєднань можна знайти: синій, блакитний, рожевий. Але повірте, навіть у комбінації з чорним від вас не можна буде відірвати погляд.

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Classic Blue: класичний синій

Я ж вважаю цей колір по-справжньому благородним. Краще всього виглядає в офіційних образах, на якісному фетрі і на різному верхньому одязі. Але мені особливо до вподоби сині вкраплення в образах.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.

Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.

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