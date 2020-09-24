Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Відомий український модельєр Андре Тан часто ділиться з шанувальниками корисними модними порадами на кожен день і для особливих випадків. Не забуває він і розповідати про останні тенденції і як правильно їх застосовувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram дизайнер дав поради, як носити наймодніші відтінки осені 2020, які раніше традиційно оприлюднив Інститут кольору Pantone.

Трендові кольори осені 2020: лайфхаки від Андре Тана



Sandstone: пісочний сірувато-рожевий

Відмінний варіант для рельєфних тканин, шкіряних та замшевих виробів. Даний колір є базовим. Незамінний в повсякденному гардеробі!





Ultramarine Green: зелений ультрамарин

Цей відтінок відмінно підходить для прохолодних осінніх днів, роблячи їх неабиякими. Не хвилюйтеся, ваш лук не буде виглядати кричущо.

В цьому відтінку я люблю монохромні образи. В іншому випадку спробуйте в парі до нього світлі тони.





Rose Tan: попелясто-рожевий

Помилково вважається, що цей образ тільки для молоденьких дівчат. Я вважаю його універсальним. Цей складний відтінок воліє приглушені тони:сірий, чорний, білий, джинсовий.





Sleet: сірий металік

Цей колір так і кричить: "Експериментуй зі мною!". Скільки цікавих і несподіваних поєднань можна знайти: синій, блакитний, рожевий. Але повірте, навіть у комбінації з чорним від вас не можна буде відірвати погляд.





Classic Blue: класичний синій

Я ж вважаю цей колір по-справжньому благородним. Краще всього виглядає в офіційних образах, на якісному фетрі і на різному верхньому одязі. Але мені особливо до вподоби сині вкраплення в образах.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.

Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.