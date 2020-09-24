Все цвета радуги: как носить самые модные оттенки осени 2020

Известный украинский модельер Андре Тан часто делится с поклонниками полезными модными советами на каждый день и для особых случаев. Не забывает он и рассказывать о самых последних тенденциях и как правильно их применять.

Так, на своей странице в Instagram дизайнер дал советы, как носить самые модные оттенки осени 2020, которые ранее традиционно обнародовал Институт цвета Pantone.

Трендовые цвета осени 2020: лайфхаки от Андре Тана



Sandstone: песочный серовато-розовый

Отличный вариант для рельефных тканей, кожаных и замшевых изделий. Данный цвет является базовым. Незаменим в повседневном гардеробе!





Ultramarine Green: зеленый ультрамарин

Этот оттенок отлично подходит для прохладных осенних дней, делая их незаурядными. Не волнуйтесь, ваш лук не будет выглядеть кричаще.

В этом оттенке я люблю монохромные образы. В ином случае попробуйте в паре к нему светлые тона.





Rose Tan: пепельно-розовый

Ошибочно полагается, что этот образ только для молоденьких девушек. Я считаю его универсальным. Этот сложный оттенок предпочитает приглушенные тона:серый, черный, белый, джинсовый.





Sleet: серый металлик

Этот цвет так и кричит: “Экспериментируй со мной!”. Сколько интересных и неожиданных сочетаний можно найти: синий, голубой, розовый. Но поверьте, даже в комбинации с черным от вас нельзя будет оторвать взгляд.





Classic Blue: классический синий

Я же считаю этот цвет по-настоящему благородным. Лучше всего выглядит в официальных образах, на качественном фетре и на различной верхней одежде. Но мне особо по душе синие вкрапления в образах.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Кстати, ранее Ксения Господинова научила комбинировать актуальный тренд осеннего сезона - кардиган.

Напомним, что стилист Анна Пономаренко назвала самые яркие тренды сезона осень-зима 2020.