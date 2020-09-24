Все цвета радуги: как носить самые модные оттенки осени 2020

Известный дизайнер поделился хитростями, как обыграть трендовые цвета
Известный украинский модельер Андре Тан часто делится с поклонниками полезными модными советами на каждый день и для особых случаев. Не забывает он и рассказывать о самых последних тенденциях и как правильно их применять.
Так, на своей странице в Instagram дизайнер дал советы, как носить самые модные оттенки осени 2020, которые ранее традиционно обнародовал Институт цвета Pantone.
Трендовые цвета осени 2020: лайфхаки от Андре Тана
Sandstone: песочный серовато-розовый
Отличный вариант для рельефных тканей, кожаных и замшевых изделий. Данный цвет является базовым. Незаменим в повседневном гардеробе!
Ultramarine Green: зеленый ультрамарин
Этот оттенок отлично подходит для прохладных осенних дней, делая их незаурядными. Не волнуйтесь, ваш лук не будет выглядеть кричаще.
В этом оттенке я люблю монохромные образы. В ином случае попробуйте в паре к нему светлые тона.
Rose Tan: пепельно-розовый
Ошибочно полагается, что этот образ только для молоденьких девушек. Я считаю его универсальным. Этот сложный оттенок предпочитает приглушенные тона:серый, черный, белый, джинсовый.
Sleet: серый металлик
Этот цвет так и кричит: “Экспериментируй со мной!”. Сколько интересных и неожиданных сочетаний можно найти: синий, голубой, розовый. Но поверьте, даже в комбинации с черным от вас нельзя будет оторвать взгляд.
Classic Blue: классический синий
Я же считаю этот цвет по-настоящему благородным. Лучше всего выглядит в официальных образах, на качественном фетре и на различной верхней одежде. Но мне особо по душе синие вкрапления в образах.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Кстати, ранее Ксения Господинова научила комбинировать актуальный тренд осеннего сезона - кардиган.
Напомним, что стилист Анна Пономаренко назвала самые яркие тренды сезона осень-зима 2020.