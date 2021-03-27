Квітковий принт і сітка: наймодніші сукні на весну 2021

Вже зовсім скоро весна повноцінно вступить в свої права, а поки саме час підготуватися, щоб бути найстильнішою і жіночною. Стиліст Катя Полякова розповіла про головні тенденції у світі суконь, які будуть актуальними навесні 2021.
На які моделі і відтінки варто звернути увагу, експерт порадила у своєму Instagram.
Тенденції в цілому
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Найяскравіші, які простежуються в більшості колекцій - це мінімалізм і білизняний стиль.
Прості форми і крапелька родзинок - цікаві вирізи, тонкі зав'язки, бретелі, легке, майже невагоме мереживо.
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Квітковий принт - ідеальний для весни. Будь-яка знайде свій, тому що їх безліч - від ніжних ледве помітних польових квіточок до великих чуттєвих бутонів.
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Стиліст зазначила, що в цій добірці саме найкращі тренди. Крім них є ще безліч актуальних суконь, які також можна і потрібно носити цієї весни!
Модні сукні весни 2021:
Мінімалістичні
З незвичайними бретелями
З несподіваними вирізами
З квітковими принтами
У вигляді сіток
З рюшами й оборками
Міні
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