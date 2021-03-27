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Квітковий принт і сітка: наймодніші сукні на весну 2021

Автор: Lite

Вже зовсім скоро весна повноцінно вступить в свої права, а поки саме час підготуватися, щоб бути найстильнішою і жіночною. Стиліст Катя Полякова розповіла про головні тенденції у світі суконь, які будуть актуальними навесні 2021.

На які моделі і відтінки варто звернути увагу, експерт порадила у своєму Instagram.

Тенденції в цілому

Найяскравіші, які простежуються в більшості колекцій - це мінімалізм і білизняний стиль.

Прості форми і крапелька родзинок - цікаві вирізи, тонкі зав'язки, бретелі, легке, майже невагоме мереживо.

Квітковий принт - ідеальний для весни. Будь-яка знайде свій, тому що їх безліч - від ніжних ледве помітних польових квіточок до великих чуттєвих бутонів.

Стиліст зазначила, що в цій добірці саме найкращі тренди. Крім них є ще безліч актуальних суконь, які також можна і потрібно носити цієї весни!

Модні сукні весни 2021:

Мінімалістичні

З незвичайними бретелями

З несподіваними вирізами

З квітковими принтами

У вигляді сіток

З рюшами й оборками

Міні

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Нагадаємо, раніше стиліст Анастасія Амстердам розповіла, які моделі брюк будуть в моді навесні 2021.

До речі, стиліст Ксенія Господінова розповіла, як знайти свій стиль в одязі, який буде відповідати вашому характеру.

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Новини України модастилист
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