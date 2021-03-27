Цветочный принт и сетка: самые модные платья на весну 2021

Уже совсем скоро весна полноценно вступит в свои права, а пока самое время подготовиться, чтобы выглядеть самой стильной и женственной. Стилист Катя Полякова рассказала о главных тенденциях в мире платьев, которые будут актуальными весной 2021.
На какие модели и оттенки стоит обратить внимание, эксперт посоветовала в своем Instagram.
Тенденции в целом
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Самые яркие, которые прослеживаются в большинстве коллекций - это минимализм и бельевой стиль.
Простые формы и капелька изюма - интересные вырезы, тонкие завязки, бретели, легкое практически невесомое кружево.
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Цветочный принт - идеальный для весны. Любая найдет свой, потому что их большое множество - от нежных еле заметных полевых цветочков до крупных чувственных бутонов.
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Стилист отметила, что в этой подборке именно самые-самые тренды. Помимо есть еще множество актуальных платьев, которые также можно и нужно носить этой весной!
Модные платья весны 2021:
Минималистичные
С необычными бретелями
С неожиданными вырезами
С цветочными принтами
В виде сеток
С рюшами и оборками
Мини
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