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Цветочный принт и сетка: самые модные платья на весну 2021

Автор: Lite

Уже совсем скоро весна полноценно вступит в свои права, а пока самое время подготовиться, чтобы выглядеть самой стильной и женственной. Стилист Катя Полякова рассказала о главных тенденциях в мире платьев, которые будут актуальными весной 2021.

На какие модели и оттенки стоит обратить внимание, эксперт посоветовала в своем Instagram.

Тенденции в целом

Самые яркие, которые прослеживаются в большинстве коллекций - это минимализм и бельевой стиль.

Простые формы и капелька изюма - интересные вырезы, тонкие завязки, бретели, легкое практически невесомое кружево.

Цветочный принт - идеальный для весны. Любая найдет свой, потому что их большое множество - от нежных еле заметных полевых цветочков до крупных чувственных бутонов.

Стилист отметила, что в этой подборке именно самые-самые тренды. Помимо есть еще множество актуальных платьев, которые также можно и нужно носить этой весной!

Модные платья весны 2021:

Минималистичные

С необычными бретелями

С неожиданными вырезами

С цветочными принтами

В виде сеток

С рюшами и оборками

Мини

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Напомним, ранее стилист Анастасия Амстердам рассказала, какие модели брюк будут в моде весной 2021.

К слову, стилист Ксения Господинова рассказала, как найти свой стиль в одежде, который будет соответствовать вашему характеру.

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