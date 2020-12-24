Українська модель знялась для світового глянцю на березі океану: гарячі фото

Відома українська модель Анна Гомонова на Мальдівах блиснула стрункою фігурою в купальнику для світового глянцю L'Officiel. Фото красуні прикрасило обкладинку зимового номера журналу, яке вийшло в Прибалтиці.

Цікаво, що спеціально для фешн-зйомки було надано цілий острів, вартість якого для оренди – $85 000 на добу! Фотосесія тривала два дні, з самого ранку і до заходу сонця, при виснажливій температурі +32, але, за словами Анни, зусилля того варті на всі 100%.

"Після двох днів зйомок була сильна крепатура і дуже боліло тіло. Протягом всієї зйомки, для гарних кадрів, ти будуєш пози – всі максимально різні, але красиві та фешн: на березі, у воді, на гойдалці або кріслі. Спека – нереальна, у мене навіть обгоріла шкіра на голові від палючого сонця. Але вередувати тут недоречно – адже в процесі задіяно 15 осіб. Або працюєш ти – або хтось інший! Попри всі складнощі, результат вийшов дуже крутий! Я дякую всій команді за професіоналізм!" – розповіла Анна про зйомку для глянцю.

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

Під час фотосесії модель змінила 10 яскравих і несхожих один на одного образів від європейських дизайнерів. Це комбінезон, який підкреслює фігуру, об'ємна фешн-блуза з укороченими брюками, яскраві купальники, сукні, які підкреслюють довгі ноги, гарні аксесуари.

"Це була дуже насичена поїздка. Мабуть, це моя перша поїздка, коли я змогла попрацювати й повноцінно відпочити. Я кілька днів релаксувала, насолоджувалася природою на Мальдівах. Зазвичай я дуже активна: снідаю, іду на пляж і вже через годину мені нудно і я шукаю якусь активність – спорт, екскурсії, прогулянки. А тут я насолоджувалася світанками, заходами сонця. Прокидалася рано-рано вранці й новий світанок кожного дня мене надихав", – додала Анна.

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

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