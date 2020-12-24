Украинская модель снялась для мирового глянца на берегу океана: горячие фото

Известная украинская модель Анна Гомонова на Мальдивах сверкнула стройной фигурой в купальнике для мирового глянца L'Officiel. Фото красавицы украсило обложку зимнего номера журнала, вышедшего в Прибалтике.

Интересно, что специально для фэшн-съемки был предоставлен целый остров, стоимость которого для аренды – $85 000 в сутки! Фотосессия длилась два дня, с самого утра и до захода солнца, при изнурительной температуре +32, но, по словам Анны, усилия того стоят на все 100%.

"После двух дней съемок была сильная крепатура и очень болело тело. В течении всей съемки, для красивых кадров, ты выстраиваешь позы – все максимально разные, но красивые и фэшн: на берегу, в воде, на качеле или кресле. Жара – нереальная, вплоть до того, что у меня обгорел пробор на голове от палящего солнца. Но капризничать тут неуместно – ведь в процессе задействовано 15 человек. Или работаешь ты – или кто-то другой! Несмотря на все сложности, результат получился очень крутой! Я благодарю всю команду за профессионализм!" – рассказала Анна о съемке для глянца.

Анна Гомонова на Мальдивах (фото: Master Management 360)

Во время фотосессии модель сменила 10 ярких и непохожих друг на друга образов от европейских дизайнеров. Это и подчеркивающий фигуру комбинезон, и объемная фэшн-блуза с укороченными брюками, яркие купальники, платья, подчеркивающие длинные ноги, красивейшие аксессуары.

"Это была очень насыщенная поездка. Пожалуй, это моя первая поездка, когда я смогла поработать и полноценно отдохнуть. Я несколько дней релаксовала, наслаждалась природой на Мальдивах. Обычно я очень активная: завтракаю, иду на пляж и уже через час мне скучно и я ищу какое-то активити – спорт, экскурсии, прогулки. А тут я наслаждалась рассветами, закатами. Просыпалась рано-рано утром и каждый день новый рассвет меня вдохновлял", – добавила Анна.

Анна Гомонова на Мальдивах (фото: Master Management 360)

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