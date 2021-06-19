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Прикраси під будь-який наряд: стиліст показала топ аксесуарів літа 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку через спеку хочеться одягатися в мінімум одягу, мати на собі і при собі мінімум речей і аксесуарів.

Стиліст Катерина Іонова у своєму Instagram показала, які лаконічні і мінімалістичні прикраси варто вибрати на літо 2021.

Головна їх особливість - в тому, що вони підходять практично до будь-якого вбрання.

Сережки "під метал" будуть в тренді все літо, особливо - ті, в дизайні яких використовуються кола.

Масивні прикраси з камінням можна дозволити собі на вечірку або більш серйозний вихід у світ.

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Лаконічні кольє з перлами - дуже жіночно і підкреслює будь-який наряд.

Браслети з перлами і розсипом каменів прикрасять будь-який аутфіт.

Які прикраси обрати на літо (фото: instagram.com/kate_yourstylist/)

Раніше стиліст розповіла, як правильно поєднувати кроп-топ влітку 2021.

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